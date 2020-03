Konzept für Regelschulhof in Apolda überzeugt die Jury

Die neue Schulleiterin Rena Markwart hat allen Grund zur Freude, denn die Jury des Projekts „10 grüne Schulhöfe für Thüringen“ hat auch das Konzept der Werner-Seelenbinder-Regelschule (WSS) mit einer Förderung in Höhe von 5000 Euro prämiert. Für den größten Teil des Kollegiums ist die gute Nachricht übrigens eine Überraschung.

Statt grauer Betonwüsten wolle man mehr grüne Naturräume an den Schulen schaffen, umschrieb Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) den Anlass für die Initiative. Gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wurde der Wettbewerb ausgelobt, bei dem nun vier Schulen je 30.000 Euro für konkrete Schulhofplanungen erhielten und sechs weitere Schulen je 5000 Euro für ihre Vorstudien für Verschönerungen.

Werner-Seelenbinder-Regelschule soll ökologisch nachhaltige Bepflanzungen erhalten

Das Timing dabei war perfekt. Seit 1. Januar ist Rena Markwart neue Direktorin – zuvor war die Deutsch- und Geografie-Lehrerin an der Montessorischule in Jena tätig. Kurze Zeit nach dem offiziellen Dienstbeginn wurde die Schulleiterin auf das Programm aufmerksam und holte den WSS-Lehrer Thomas Volkmer mit ins Boot. Eine kleine Gruppe tüftelte am Konzept.

Da in so kurzer Zeit keine endgültige Schulhofplanung anzufertigen war, nahm die Apoldaer Bildungseinrichtung in der Kategorie Planungsschule teil. Unter der Federführung des Bio-Lehrers Thomas Volkmer entstand etwa die Idee, Permakulturen anzulegen, also nachhaltige und der Natur nachempfundene Ökosysteme.

Mittel von Umweltministerium und Umwelthilfe sind nicht zweckgebunden

Theoretisch können die 5000 Euro aber auch in eine Spielecke, Spielgeräte, einen Bolzplatz oder etwa Reparaturen fließen, da das Geld nicht zweckgebunden ist. In jedem Fall überzeugten die Jury die Ideen aus Apolda.

Nun soll die Schulhofverschönerung gemeinsam mit Schülern, Eltern und Lehrern angegangen werden – von denen der Großteil erst in dieser Woche in des Projekt eingeweiht werden wird. Organisatorische Hilfe für das zu gründende Team gibt es von der Deutschen Umwelthilfe, die ihr Netzwerk der WSS zur Verfügung stellen wird.