Konzert am Vorabend des Kriegsbeginns

Apolda. Die Apoldaer Katholische Kirchengemeinde lädt in der kommenden Woche zu einem besonderen Konzert ein.

Am Donnerstag, dem 23. Februar, lädt die Katholische Kirchengemeinde in Apolda zu einem besonderen musikalischen Abend ein: „Am Vorabend vor Kriegsbeginn, am 23. Februar, werden wir um 18 Uhr in der Katholischen Bonifatiuskirche ein Friedenskonzert abhalten. Gestaltet wird es von den Ukrainern, die seit gut einem Jahr in unserer Stadt leben“, teilt Diakon Daniel Pomm mit. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.