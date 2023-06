Konzertreihe für Stadt- und Dorfkirchen eröffnet

Weimarer Land. Musikreferentin Viola-Bianka Kießling zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftakt der Konzertreihe der Stadt- und Dorfkirchenmusiken, die quer durch das Weimarer Land führt.

„Eines der besten Bläserensembles Thüringens, das Ensemble Dix aus Gera, eröffnete am Samstag in Buttelstedt mit ihrem Programm ,BACHianas argentinas’ die diesjährigen Stadt- und Dorfkirchenmusiken. Es war traumhaft“, schwärmte die Musikreferentin des Weimarer Landes Viola-Bianka Kießling.

Mit Werken von Johann Sebastian Bach und Astor Piazolla seien in den Bearbeitungen der vier Geraer Musiker besondere Klangwelten entstanden, und auch der ortsansässige Komponist Johann Friedrich Fasch sei in das Programm integriert gewesen.

„Die Tango-Adaptionen für Holzbläser und Kontrabass fügen sich wunderbar in das diesjährige Gesamtmotto Musica della regione, Musiker der Region interpretieren Musik der Region und ihrer Gäste“, freute sich Viola-Bianka Kießling. „Gern hätte der Abend noch länger dauern können: Die Verbindung aus Bach und Piazolla, die Reise irgendwo zwischen Buenos Aires und Buttelstedt ist gelungen!“

Mit dem Auftakt am vergangenen Samstag, dem 17. Juni, in Buttelstedt beginnt nun eine Konzertreihe mit verschiedenen regionalen Künstlern. Am kommenden Wochenende soll die Reihe mit weiteren Veranstaltungen in Isserstedt und Flurstedt bei Bad Sulza fortgesetzt wird.