Cornelia Kühne ist Pastorin in Niedertrebra.

Wort zum Sonntag Kräht der Hahn früh am Morgen

Pfarrerin Cornelia Kühne über das lautstarke Krähen der Hähne und dessen Bedeutung in Kunst, Kultur, Bibel und beim Hähnekrähen in Niedertrebra.

Ich habe schon von manchen Menschen gehört, an sich friedliebende Leute, die doch tatsächlich einen Mordkomplott schmieden wollten – angesichts des morgendlichen „Kikeriki“ vom nahe gelegenen Hof.

Aber was soll er denn sonst tun? Ein Hahn kräht eben. Genauso wie Fliegen brummen und Menschen sprechen (wenn es nur das wäre).

Und doch ist am Hahn und seinem Krähen etwas Besonderes, manchmal eben auch Nerviges.

In der Bibel benutzt der Theologe Matthäus einen Hahn zur Markierung des Verrats von Petrus, einem engen Vertrauten, an Jesus: Der Hahnschrei bringt den dreimaligen Verrat ans Licht und Petrus ins Bewusstsein. Darauf heißt es: Petrus „weinte bitterlich“. Die Bach’sche Vertonung dieser Episode von Jesu Leidensgeschichte in der Matthäuspassion zerreißt mir jedes Mal fast das Herz.

Weniger tragisch und doch wirksam kräht der Hahn bei der Rückkehr sowohl von Gold- als auch Pechmarie von Frau Holle: Er nennt das Kind des Fleißes und der Faulheit beim Namen und tut ihn aller Welt kund. Auch im Quartett der Bremer Stadtmusikanten mischt er mit: Statt im Suppentopf zu landen, schwingt er sich lautstark empor zu Freiheit, Reichtum und Namen.

Kulturphänomenologisch verbindet man mit dem Hahn einen ausgeprägten Fortpflanzungstrieb und Angriffslust. Manchem sind die philippinischen Hahnenkämpfe geläufig, eine gewiss nicht artgerechte Zurichtung von Hähnen durch Menschen. Hähne stehen narrativ und real für die Grenze zwischen Nacht und Tag, Unbewusstem und Bewusstem; sie sind Botschafter einer neuen Phase von Licht und Aktivität. Das Krähen ist dafür wesentlich.

Dankbar bin ich dem Niedertrebraer Geflügelverein, der uns am Sonntag zum Hähnekrähen einlädt: Der Mensch hält mal sein gewaltiges Mund- und Handwerk und lässt die Hähne krähen, wie es ihnen gefällt! Was sie uns wohl ins Bewusstsein rufen?