„Kraft-Maierei“ und Realität

Dirk Lorenz-Bauer kommentiert eine Peinlichkeit am Tatort Friedhof.

Die Polizei ist in diesen Tagen landauf landab vielfach im Einsatz. Nicht zuletzt bei Demonstrationen. Das ist anerkennenswert, wenngleich manch einer einwerfen mag, dass es sich doch um Beamte handelt. Die bekommen gutes Geld, haben sichere Jobs und am Ende solide Pensionen, nach denen sich so manch Normalsterblicher nach 45 Jahren Arbeitsjahren sehnen dürfte. Alles richtig. – Und ebenso, dass die Polizei Fehler macht wie jeder andere Arbeitnehmer einschließlich Journalisten auch. Zumal manch Einsatzlage komplex ist.