Kranichfreunde sehen Gefahr für den Vogelzug in Straußfurt

Landrat Harald Henning (CDU) will keine Zeit verstreichen lassen. Eiligst soll ein Treffen mit Vertretern des Thüringer Landesangelverbandes, der Thüringer Fernwasserversorgung als Betreiber der Talsperre und der Landesgruppe Thüringen des Kranichschutzbundes Deutschland organisiert werden. Letztere hatte auf ein Problem am Straußfurter Rückhaltebecken aufmerksam gemacht.

„Die Störungen der Kraniche nehmen rapide zu“, sagt Rolf-Dieter Ehlers. Er tritt als Koordinator der Thüringer Landesgruppe auf. „Die Vögel werden aufgescheucht und verbrauchen so unnötige Energie, die sie eigentlich für ihren Weiterflug benötigen. Bis Südfrankreich oder Spanien sind es gut noch 600 Kilometer", sagt er. Dabei verweist er auf die besondere Bedeutung des Rückhaltebeckens. In den letzten 20 Jahren habe sich dieses als Rastplatz für die Kraniche etabliert. „Das Becken ist der südlichste Rastplatz für die Kraniche. Sie legen keine weitere Zwischenstation ein", erklärt er.

Bernd Schäfer (links) von der Thüringer Landesgruppe des Kranichschutzbundes Deutschland zeigt Landrat Harald Henning Fotos, die den Stellenwert des Rückhaltebeckens verdeutlichen. Foto: Jens König

Gestört würden die Vögel durch Angler, aber auch durch Hundehalter, die ihre Vierbeiner rund um das Gelände Gassi führen. Sogar Leute, die am Rückhaltebecken ihre Zelte aufschlagen und dort übernachten, haben die Kranichfreunde bereits ausgemacht.

Die 17 Mitglieder, die der Thüringer Landesgruppe angehören, sind regelmäßig in Straußfurt anzutreffen. Um den Vogelzug quer durch Europa kontrollieren zu können, werden die Kraniche in Straußfurt beobachtet und gezählt. Die ersten 4000 bis 5000 Kraniche haben in dieser Saison bereits in Straußfurt Station gemacht. Aktuell seien es an die 300 Tiere, die dort einen Stopp eingelegt haben. Dass das noch nicht alles war, davon ist Rolf-Dieter Ehlers überzeugt. „Da kommt noch mehr."

Im Gedächtnis geblieben sind ihm die 27.000 Kraniche, die vor drei Jahren nach einem großen Sturm das Rückhaltebecken angeflogen hatten. Ein besonderes Auge haben die Vogelfreunde auf die Ringe, die über die Herkunft der Kraniche Auskunft geben. In Straußfurt würden die Vögel bis Silvester bleiben. „Vermutlich sogar darüber hinaus, doch die Raketen sind meist für sie der Grund, aufzubrechen. Aber auch die Witterung ist ein Faktor, der eine große Rolle spielt", erklärt er.

Ehlers begeistert sich für Kraniche schon von Kindesbeinen an. Fasziniert ist nicht nur er. Um die 100 Schaulustige werden derzeit täglich an den Beobachtungspunkten gezählt. „Wir sind glücklich, dass wir die Kraniche haben", hält auch Landrat Harald Henning mit seiner Begeisterung nicht hinterm Berg. Gute Nachrichten hatte er für Bürgermeister Olaf Starroske (BIST) und die Gemeinde, die den alten Konsum in Henschleben zu einem Kontakt- und Informationspunkt für Naturfreunde umgestalten will. Zweimal in Folge ist es gelungen, über die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt Fördermittel anzuzapfen. Für das neue Jahr ist ein dritter Antrag gestellt worden. „Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, doch wir sind sehr interessiert daran, begonnene Dinge zu Ende zu bringen", so Henning, der dem Vorstand der RAG angehört.