Kromsdorfer Gartenhaus wird zu Ausstellungspavillon

Für 200.000 Euro kann die Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße den Kromsdorfer Schlosspark als Außenstandort der Bundesgartenschau 2021 gestalten lassen. Zwei Drittel der Kosten werden von Bund und Land über die Städtebauförderung getragen. Hierfür hat es das Landesverwaltungsamt allerdings zur Bedingung gemacht, dass im Vorfeld ein Planungsbüro einbezogen wird. Für 29.000 Euro vergab der Landgemeinderat in dieser Woche den Planungsauftrag nach Jena.

Im Kern stehen die Vorhaben freilich fest. So muss das Tor zum Park komplett erneuert werden. Das alte Tor ist bereits ausgehängt und lagert im Steinhaus. Auch Arbeiten am Mauerwerk sind hier nötig. Denn einer der Torpfeiler ist im Laufe der Zeit in Schieflage geraten.

Ein umfangreiches Feld wird auch mit der – soweit dies machbar ist – Wiederherstellung von Steinskulpturen im Schlosspark bestellt. Die Buga-Mittel sollen es ermöglichen, historische Figuren aus vorhandenen Bruchstücken zu rekonstruieren und andere, denen etwa die Nasen abhanden kamen, zu restaurieren.

Einen Schwerpunkt bei der Parksanierung stellt überdies das Gartenhaus am oberen Ende der Westmauer dar. In dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das auch als Bienenhaus bekannt ist, war bis in die 70er-Jahre der örtliche Kindergarten untergebracht. Im Rahmen der Bundesgartenschau soll es zu einem täglich begehbaren Ausstellungspavillon werden, in dem zwölf Schautafeln über die Geschichte von Schloss und Park Auskunft geben. In der oberen Etage des Gartenhauses wird außerdem das Holzmodell der Ortslage Kromsdorf seinen Platz finden, das momentan auf der Festebene des Schlosses steht.

Vorab muss das Gartenhaus entsprechend ertüchtigt werden. Insbesondere der Fußboden und die Treppe verlangen nach der Sanierung. Nachträglich ergänztes Backstein-Mauerwerk soll durch den ursprünglichen Naturstein ersetzt werden. Und auch eine alte Schießscharte wollen die Kromsdorfer wieder freilegen.

Nicht zuletzt steht die Instandsetzung der Parkwege auf der Agenda. Da nicht zweifelsfrei zu klären ist, welcher der Pfade tatsächlich historischen Ursprung hat, können lediglich der Haupt- und der Rundweg in die Kur genommen und unter anderem mit Metallkanten eingefasst werden.

Ob die in einer ersten Kostenschätzung ermittelte Bausumme für all diese Vorhaben ausreichen wird, ist noch nicht sicher. Knapper als der finanzielle Rahmen ist jedoch der zeitliche: Immerhin soll die Erfurter Bundesgartenschau 2021 schon am 23. April eröffnet werden. Bei manchen der Kromsdorfer Vorhaben ist jedoch absehbar, dass sie im nächsten Frühjahr überhaupt erst beginnen können. „Wir werden wohl etwas Verspätung bekommen. Aber selbst die Erfurter haben das nicht zuletzt aufgrund der coronabedingten Einschränkungen für einige ihrer Projekte schon angedeutet", sagte Kromsdorfs Ortschaftsbürgermeister Gunter Braniek.