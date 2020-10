Küsse nur für die eigene Frau

Den Apoldaer Faschingsumzug 2021 wird es aufgrund der schwierigen Gesamtsituation keinesfalls in der Form geben, wie man ihn kennt. Ob wenigstens eine Minivariante drin ist, auch das steht derzeit in den Sternen.

Und der 11.11. mit Übernahme des Rathausschlüssels, Konfettiregen und Gardetanz? Tja, wenn es coronabedingt keine Session 2020/21 gibt, warum dann also ein Auftakt, lässt sich einerseits argumentieren. Andererseits hätten die Faschingsvereine wenigsten an diesem Tag die Chance, Präsenz zu zeigen. Wie auch immer, es bleibt einstweilen schwierig. Den Faschingsvereinen und dem Faschings-Regional-Verein allerdings wird gar nichts anderes übrig bleiben – sie müssen demnächst eine Entscheidung treffen.

Abgesehen davon soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Corona-Situation noch einen weiteren geradezu essenziellen Bestandteil der närrischen Jahreszeit gefährdet – die Kussfreiheit. Manch einer, so die Legende, soll ja insbesondere ihretwegen in all den Jahren zum vehementen Verfechter der „Fünften Jahreszeit“ avanciert sein. Indes, besondere Zeiten erfordern besondere Handlungsweisen. Würde also trotzdem irgendwie ein wenig Fasching gefeiert, würde das bedeuten: In dieser Session wird ausschließlich mit der eigene Frau geknutscht. Basta!