Kultur und Wirtschaft Hand in Hand

Apolda. Dass eine kulturelle Einrichtung und ein Unternehmen nicht nur unter einem Dach ko-existieren, sondern sich auch gut ergänzen können, zeigten die Apoldaer Firma Klopfleisch und die Apoldaer Musikschule bei ihrem gemeinsamen Tag der offenen Tür.

Elektrogeräte und Solaranlagen sind in Apolda offensichtlich ebenso gefragt wie Musikunterricht: Zum gemeinsamen Tag der offenen Tür hatten am Wochenende die Elektrofirma Klopfleisch und die Außenstelle der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ eingeladen und freuten sich über zahlreiche Besucher. „Es war toll, so eine schöne Zusammenarbeit“, lobte Musikschulleiterin Petra Herffurth.

„Die Firma Klopfleisch hatte auf dem Hof das Zelt, die Bänke, die Hüpfburg und die Bastelstraße aufgebaut und die Verkaufsstände für das Essen, und die Schüler und Eltern halfen beim Verkauf und der Betreuung“, berichtete sie. In den Räumen der Musikschule und im Zelt auf dem Hof zeigten kleine musikalische Performancen und offener Unterricht den Besuchern die Arbeit der Musikschulpädagogen, so etwa die Jüngsten unter der Leitung von Diana Szöke, die einen Tanz mit bunten Tüchern aufführten. Währenddessen präsentierten in der Werkstatt und den Verkaufsräumen im Erdgeschoss der Rosestraße 30 die Elektrofirma Klopfleisch ihre Arbeit, die im übrigen mit der Musikschule auch im Alltag harmoniert, wie Firmenchef Mario Klopfleisch bestätigte: „Ich genieße die Musik immer, wenn da die Lehrer mittags oder abends spielen, oder als die Kinder für Weihnachten geübt haben, das war niedlich. Bei uns ist ab dem Mittag meist das Radio aus“, berichteten er und seine Mitarbeiterin Madlen Wolke.

Die Elektrofirma Klopfleisch hatte am vergangenen Wochenende nicht nur ihre Arbeit präsentiert, sondern auch ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert.