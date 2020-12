Kulturfabrik Apolda startet 2021 mit Anlauf neu durch

Die Papierkünstlerin Philine Görnandt in ihrem Atelier in der Kunstfabrik Apolda.

Apolda. Offiziell ist es erst am 1. Januar 2021 so weit, doch hinter den Kulissen hat es sich schon länger angedeutet. In einem graduellen Wechsel hat sich Geschäftsführerin Sibylle Müller aus privaten und beruflichen Gründen zunehmend aus ihrer Führungsrolle zurückgezogen und ihrer rechten Hand, Philine Görnandt, fortfolgend administrative Aufgaben übertragen. Die hauptberufliche Künstlerin hat viele Pläne und Visionen für den Fortbestand der Kulturinstitution im Herzen Apoldas. Mit dieser Zeitung sprach sie über das Corona-Jahr, die Gegenwart und die Zukunft des Hauses.

„Die Lage der Künstler ist Oberkante strapaziert“, macht Philine Görnandt aber keinen Hehl aus der momentanen Lage der Kunstschaffenden. Wahrscheinlich werde 2021 sogar noch schwerer als dieses Jahr, denn die Rücklagen bei Freunden und Bekannten, die Förderungen, die Erlöse – all das sei irgendwann aufgebraucht und eine rasche Entspannung der Lage noch nicht in Sicht.

Einnahmequelle schrumpft im Corona-Jahr

Mit den vielen abgesagten Kunstmessen, einer der Haupteinnahmequelle von schaffenden Künstlern, sind 2020 die Spuren der Krise auch bei Philine Görnandt angekommen: „Ich versuche aber allem immer etwas positives abzugewinnen, also habe ich mich mehr mit der Kulturfabrik beschäftigt. Für das eigene Tun war das aber eher eine Katastrophe oder eine Blockade.“

Unter anderem der Entschluss von Sybille Müller, wieder als Lehrerin arbeiten zu wollen, setzte einen Entscheidungsprozess in Gang. Als Duo hatten die beiden vieles gemeinsam erledigt, doch war Philine Görnandt anfangs noch recht neu in der Kulturfabrik und konzentrierte sich auf das Unterstützen.

Zudem gab es kein dauerhaft tragbares Konzept. Mit dem gesundheitsbedingten Ausscheiden von Achim Preiß, der viel Leben über studentische Projekte ins Haus holte, waren Alternativen gefragt. „Deswegen stellte sich die Frage, ob ich das alles sterben lasse“, erinnerte sich Philine Görnandt. Ein Mietvertrag des Gebäudes in städtischem Besitz zudem nur noch bis Ende 2022.

Mit der eigenen Arbeit wächst die Liebe zum Haus

„Doch da ich es gut mit meiner Arbeit verbinden kann und wir Nutzer auch viel in das Haus investiert haben, habe ich mich entschlossen, den Vertrag zu übernehmen und das Projekt fortzusetzen.“ Natürlich habe die Papierkünstlerin auch Zweifel gehabt. „Aber ich habe mich auch ein Stück weit in das Haus verliebt und sehe großes Potenzial – und auch das Potenzial für Apolda“, erklärt Philine Görnandt.

Alles will die neue Geschäftsführerin der Kulturfabrik noch nicht verraten. Für manche Ideen sei die Zeit noch nicht gekommen und müsste die Zeit „nach Corona“ erst einmal abgewartet werden. Doch schon verraten wolle sie, dass ein neuer Vertrag mit der Stadt reine Formsache sei. Es müsste lediglich noch entschieden werden, ob es vielleicht fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre seien, die darin fixiert sind.

In jedem Fall bleibe die Kulturfabrik eigenständig. Betriebskosten, Versicherungen, eine bezahlbare Grundmiete – all das müsse abgeführt werden. Mit dem neuen Vertrag könnte auch die Miete an die Stadt steigen, doch soll das über vier neue Ateliers aufgefangen werden.

Momentan gibt es sechs Künstler und einen Restaurator in der Kulturfabrik. „Umso mehr Künstler drinnen sind, umso mehr wird das künstlerisch und finanziell dann ein Selbstläufer. Außerdem können sich die unterschiedlichen Gewerke gegenseitig befruchten“, erklärt Philine Görnandt den monetären Aspekt, de facto die Standortsicherung.

Öffentliches Geschehen in Kulturfabrik wird kleinteiliger

Auch wegen Corona soll das Konzept der „neuen“ Kulturfabrik kleinteiliger werden. Sehr großen Ausstellungen mit einer Vernissage, wo danach kaum noch ein Besucher kommt, erteilt sie eine Absage. „Lieber kleinere und dafür öfter eine Veranstaltung und die Kultur mischen.“ Das könnten dann mal eher glamourösere Abende „mit Kunst, Sektchen und Piano“ sein, gefolgt von einer Lesung und Kunst oder einem Tangoabend und Kunst. Auch seien Design-Kunstmärktchen auf dem Hof denkbar.

Ins hauseigene Gespräch gebracht werden sollen auch verbindliche Öffnungszeiten, einen Tag an dem Besucher, gar einmal Touristen offiziell die Kulturfabrik erkunden und dann natürlich niemanden unvorbereitet bei der Arbeit stören können.

„Das ist ein riesiger Kahn hier, ein Ozeandampfer, sag ich immer.“ Für die vielen Hundert Quadratmeter Fläche hat Philine Görnandt noch weitere Ideen, um Kunst und Künstler im Haus weiter zu professionalisieren, und die Kulturfabrik damit möglicherweise zu einem weiteren Kleinod für das Veranstaltungs- und Kulturangebot in der Stadt neben Kunsthaus und Glockenstadtmuseum zu machen.

„Am wichtigsten ist es mir aber, das Projekt nicht sterben zu lassen. Sonst hätte man auch gleich mehrere Arbeitslose, die vor der Türe stehen. Die Lage in der Stadt ist sehr gut, einzigartig.“ Die nächsten Jahre heiße es nun, etwas zu probieren, einen Versuch zu starten und zu sehen wie es dann geworden ist.