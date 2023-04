Kundgebung und Familienfest zum 1. Mai in Apolda

Apolda. Am 1. Mai lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund Weimar und Weimarer Land zur Kundgebung und Familienfest in Apolda ein.

Der DGB-Kreisverband Weimar und Weimarer Land lädt zum Tag der Arbeit am 1. Mai zu einer Kundgebung und Feier auf den Schulplatz in Apolda ein. „Trotz aller Probleme und Auseinandersetzungen werden wir auch in diesem Jahr den 1. Mai in Apolda gebührend feiern,“ erklärt Bernd Unbescheid, stellvertretender Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Weimar/Weimarer Land.

Den Auftakt mache um 12 Uhr der Jugendclub „Tomate“, und ab 13 Uhr richten Gregor Gallner, Gewerkschaftssekretär beim DGB, der Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) und Vertreter der Parteien ihre Grußworte an die Gäste.

Zudem lade der DGB-Kreisverband zum Familienfest mit Bastelstraße, Hüpfburg und Ständen von Gewerkschaften und Parteien ein.