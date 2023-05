Kunstwerkstatt in Liebstedt eröffnet

Liebstedt. Malen auf großer Leinwand, Matschen mit Farben oder Entspannen mit dem Pinsel in der Hand - auf der Ordensburg kann man fortan kreativ werden.

Nach umfangreicher Sanierung öffnete die Liebstedter Ordensburg am 1. Mai, wenn auch noch eingeschränkt, ihre Pforten. Zur Eröffnungsparty der Kunstfarmwerkstatt kamen nicht nur Besucher aus dem Ort, sondern auch aus Apolda, Weimar und Jena.

„Ab dieser Woche läuft hier der erste Nach-der-Schule-Workshop. Das Atelier öffnet nach festen Stunden, und der erste Paint- und Relax-Kurs befindet sich in Vorbereitung“, berichtet Künstlerin und Kunsttherapeutin Simone Tieber mit sichtlicher Freude.

Wer Interesse habe, seine kreative Ader zu entdecken, oder mehr über die vielfältigen kunsttherapeutischen Angebote erfahren möchte, sei ab sofort in der Kunstfarmwerkstatt auf der Ordensburg Liebstedt willkommen: Ob zum Kreativkurs nach der Schule an jedem Mittwoch von 15.30 bis 17.30 Uhr oder zu den „Kreativnachmittagen für Jung und Alt“ an jedem ersten Sonntag des Monats von 16 bis 18 Uhr. Das Angebot ist vielfältig. Vorkenntnisse oder ein besonderes künstlerisches Talent seien für die Teilnahme nicht erforderlich, sagt Kursleiterin Tieber. Ihr geht es vielmehr um die Kunst zur Selbsterfahrung zum Ausleben der Gedanken und Gefühle, auch im Austausch der Teilnehmer untereinander.

Das Kursprogramm gibt es unter www.kunstfarmwerkstatt.com.