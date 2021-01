Kurs "Spenden sammeln“ im Weimarer Land und Weimar

Gerade in Zeiten der Pandemie kann die wirtschaftliche Situation für Vereine besonders angespannt sein. Da kommt der kostenfreie Online-Kurs „Spenden sammeln, Kampagnen starten und Sponsoren finden“ gerade richtig, der für Ehrenamtliche aus der Region gedacht ist – egal ob vom Feuerwehrverein, vom Kirmesverein oder vom Sportverein.

Organisiert hat die Veranstaltung die Ehrenamtsagentur der Bürgerstiftung Weimar und steht dabei in Kooperation mit dem Ehrenamtszentrum Weimarer Land. Der Kurs soll am 20. Januar zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr in Form eines Webinars und als Teil des Projekts Digitale Nachbarschaft stattfinden.

Alles über Fundraising und Crowdfunding

In dem zweistündigen Online-Seminar über „Fundraising“ beschäftigen sich die Teilnehmer mit den digitalen Möglichkeiten der Finanzmittelakquise. „Wir erklären Dir die wichtigsten Grundlagen des Online Fundraisings sowie die Planung und Durchführung von konkreten Spenden und Crowdfunding Aktionen“, heißt es in der Web-Beschreibung des Angebots.

Folgende Fragen werden im Kurs behandelt: Was ist der Unterschied zwischen Online-Fundraising und Crowdfunding? Was muss ich aus spendenrechtlicher Sicht beim Online-Fundraising und Crowdfunding beachten? Wie finde und gewinne ich potenzielle Spender? Welche Formen und Werkzeuge bietet Online-Fundraising und wie kann ich sie in meiner Organisation nutzen? Wie kann ich für meine Organisation eine eigene Spenden- oder Crowdfunding-Aktion starten und was muss ich dabei beachten?

Ehrenamtliche aus Weimar und Weimarer Land zur Teilnahme eingeladen

Anmeldungen sind unter der E-Mailadresse ehrenamt@buergerstiftung-weimar.de sowie unter der E-Mailadresse ehrenamtszentrum@ehrenamt-wl.de und bis zum 14. Januar möglich. Nach erfolgreicher Anmeldung, erhält jeder Teilnehmer einen Link per E-Mail zugesendet. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Online-Kurs findet am Mittwoch, dem 20. Januar von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt.