Mit einem umfangreichen Programm laden am Sonntag, 13. September, verschiedene Einrichtungen in der Kurstadt zum deutschlandweiten Denkmaltag ein, der anderswo in diesem Jahr vornehmlich virtuell stattfinden soll. Los geht es unter anderem mit einem historischen Stadtrundgang: „Denkmal und Denkmalpflege in Bad Sulza“. Die kostenlose Tour mit Bad Sulzas Chronist, Archivar und Diplom-Historiker Bernhard Heinzelmann startet 10 Uhr am Inhalatorium. Gleich nebenan beginnt 14 Uhr in der Musikmuschel ein Unterhaltungskonzert mit „Die Thüringer Kreuzbuben“. Geöffnet hat am Sonntag zudem die Trinkhalle im Kurpark von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Zum regulären Eintrittspreis empfängt das Saline- und Heimatmuseum von 10 bis 16 Uhr seine Besucher. Wegen der aktuellen Baumaßnahmen öffnet das Gradierwerk „Louise“ seine Pforten nur zum „Oberen Wandelgang“, der von 10 bis 17 Uhr kostenlos bestaunt werden darf. Vom Impressionismus zum Expressionismus und Werken von Georg Judersleben & Karl Holfeld lädt von 10 bis 17.30 Uhr die Kunstgalerie „Villa Sonneck“ ein. Zudem werden mehrere Führungen durchs Haus angeboten. Offenen Türen (10 bis 16 Uhr) bietet allen Gästen das Solereservoire in der Naumburger Straße. Von 9 bis 17 Uhr öffnet die Stadtkirche „St. Mauritius“. Ferner lädt der Förderverein von 11 bis 15 Uhr in der Kirche zum offenen Gespräch.