Das Kulturgut in Ulrichshalben., festlich erleuchtet zum Konzertabend.

Kurzfristige Programmänderung in Ulrichshalben

Ulrichshalben. An diesem Sonntag wird auf dem Ulrichshalbener Kulturgut ein Klavierkonzert stattfinden. Allerdings werden andere Pianisten zu hören sein als ursprünglich geplant.

An diesem Sonntag, dem 19. November, lädt das Kulturgut in Ulrichshalben zu einem Klavierkonzert mit zwei talentierten Studenten der Weimarer Hochschule Franz Liszt ein: Yuze Zheng und Tiankai Yu werden am Klavier Werke von Ludwig van Beethoven, Sergej Rachmaninoff und Franz Schubert präsentieren, teilten Veranstalter Helene und Sebastian Roth mit.

Der ursprünglich angekündigte Abend mit dem Pianisten Michail Lifits werde voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres stattfinden, kündigte Sebastian Roth an.

Das Konzert beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Eintrittskarten für 20, ermäßigt 12 Euro können noch unter der Telefonnummer 036462 / 929736 oder per E-Mail an info@kulturgut-ulrichshalben.de vorbestellt werden.