Kurznachrichten aus Bad Sulza

Familientag mit Wasser-Taufe in der Kirche Bad Sulza und geführte Wanderungen durch die Kurstadt.

Geführte Wanderungen durchdie Kurstadt und Umgebung

Die Kurgesellschaft Bad Sulza informiert über die geführten Wanderungen. Die nächste findet am Sonntag, 19. März statt und folgt „den Spuren des Frühlings im Lanitztal“. Treffpunkt ist 9 Uhr am Klinikzentrum und 9.20 Uhr am Kurpark-Wasserrad. Am 26. März folgt die Wanderung zu den salinetechnischen Anlagen. Treffpunkt ist 9 Uhr an der Tourist-Info. Die Wanderungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Familientag mit Wasser-Taufeund Workshops in Bad Sulza

Am Samstag, 18. März, findet in der Kirche von Bad Sulza, zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, der Familientag mit Wasser-Taufe statt. Es sind außerdem Workshops und ein Mittagessen geplant.