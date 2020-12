Lächerliche Gewinne

In regelmäßigen Abständen ist im Polizeibericht von sogenannten Kupferdieben zu lesen. Dabei geht es oft um gestohlene Elektrokabel oder Fallrohre von Dachrinnen, die in einer Nacht- und Nebelaktion von Baustellen, Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden oder anderswo durch Langfinger geklaut werden. Beispielsweise am 11. November als hinter dem Rathaus ein Kupferrohr von Unbekannten mitgenommen wurde. Die Beamten vermeldeten in ihrem Bericht einen Schaden von 150 Euro.

Nun verweist ein Leser unserer Zeitung folgerichtig auf die genanten Schadenssumme. Die beinhaltet nämlich nicht nur den Altmetallpreis, sondern vielmehr eben den entstandenen Schaden. Heißt, neben der Anschaffung des Materials will auch der Handwerker für seine Dienste entlohnt werden. Folglich lohnt, laut unserem Leser, auch einmal der Blick auf die derzeitigen Metallpreise. Die stehen für Kupfer dieser Tage bei einem Kilopreis von 4,55 Euro. Wenn man nun weiß, das zum Beispiel ein Standardrohr von einer Dachrinne etwa vier Kilo auf die Waage bringt, bedeutet das knapp 18 Euro Diebesgut. Ein lächerlicher Gewinn, zumal dem Dieb droht, von der Polizei erwischt zu werden und der Altmetallhändler nachfragen muss, woher das abgegebene Material stammt.