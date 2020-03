Landesvorsitzende Merten zu Gast beim Frühschoppen der Freien Wähler

Ein unerwartet hohes Interesse weckte am Sonntag der Frühschoppen der Freien Wähler Oßmannstedt/Ulrichshalben, der seit 2014 drei bis vier Mal im Jahr regelmäßig im Wielanddorf stattfindet. Verzeichnet die Veranstaltung sonst um die 40 Gäste, waren es am Sonntagvormittag knapp doppelt so viele, die gekommen waren. Das große Interesse war dem Vernehmen nach vor allem wegen des Bürgermeisterkandidaten Andreas Weise von den Freien Wähler zu erklären, der sich und seine Ideen auf der Veranstaltung vorstellte.

Einleitend gab am Sonntag Uwe Weiß eine kurze persönliche Einschätzung zur aktuellen politischen Lage im Land. Darin bekräftigte Weiß, man müsse wieder zurück kommen zu einer vernünftigen Debattenkultur. Eine ständige „Schwarz-Weiß-Malerei“ tue Land und Leuten nicht gut, so Weiß. „Viele trauen sich nicht mehr ihre Meinung zu sagen aus Angst, sofort an den linken oder rechten Rand gedrängt zu werden.“ Auch deshalb erhofft sich Weiß, dass die Menschen sich wieder annähern und auch Meinungen anderer akzeptieren.

Diesen Faden nahm im Anschluss der neue Thüringer Landesvorsitzende Mario Merten auf, der am Sonntag Gast beim Frühschoppen in Oßmannstedts Gaststätte „Zum Kuhstall“ war. Merten skizzierte in seinem Grußwort einen Neustart der Freien Wähler nach dem Debakel um eine nicht abgegebene Wahlliste vor der letzten Landtagswahl im vergangenen Jahr. Ein solches Vorgehen sei nicht zu erklären, so Merten. Deshalb will man jetzt auf Landeseben die kommenden Wahlen im Frühjahr 2021 bestens vorbereiten. Aus dem Grund plant der Landesvorstand zahlreiche Arbeitsgruppen, um den einzelnen Sachthemen gerecht zu werden.

In erster Linie waren am Sonntag vor allem die aktuellen Themen in der Landgemeinde, wie der Flächennutzungsplan oder die Sanierung des Freibades, Gegenstand des Frühschoppens. Wilfried Rost informierte die Anwesenden über die Arbeit in der Landgemeinde, sein Parteifreund Dieter Reichardt tat dies für die Ortschaften.