Landgemeinde Bad Sulza investiert rund 4,9 Millionen Euro

Bad Sulza. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben in die gesamte Landgemeinde auf rund 4,85 Millionen Euro.

Auch in der seit einem guten Jahr vergrößerten Landgemeinde Bad Sulza bleibt das Grundprinzip des Haushaltes der Erhalt des Kurstadtstatus – auch über 2027 hinaus. Dies stellte Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze bei der öffentlichen Vorstellung des am Donnerstag auch beschlossenen Haushaltes für das Jahr 2021 fest. Aus diesem Grund fließt der Löwenanteil der Investitionssumme der Landgemeinde – etwa 55 Prozent – auch in die Kernortschaft. Etwa 105.000 Euro sind für die Sanierung der Fassade des Familienzentrums „Charlotte“ vorgesehen. Saniert werden soll die alte Friedhofsmauer in Bad Sulza. Hierfür sind 25.000 Euro vermerkt.

650.000 Euro sollen in die weitere Ertüchtigung des Sportplatzes sowie des Sportlerheimes gesteckt werden. Vor dem Hintergrund unklarer Leitungsverläufe im Untergrund könnten die eingestellten 290.000 Euro für den Ersatzneubau der Emsenbrücke im schlimmsten Fall noch zu tief gestapelt sein. Für die Zuwegung am Servicegebäude neben dem Gradierwerk sind weitere 120.000 Euro vermerkt, für die Errichtung des Servicegebäudes selbst 360.000 Euro.

Eingestellt für den Straßen- und Straßenbeleuchtungsbau Auf dem Walzel sind 67.000 Euro eingeplant. Für die Errichtung des Parkplatzes auf der Fläche der Alten Schmiede sind momentan 330.000 Euro vermerkt, während für die Fertigstellung der Beleuchtung des neuen Parkplatzes auf der Wehrwiese 8000 Euro im laufenden Haushaltsjahr eingestellt worden sind.

Bei der Aufzählung sind noch nicht Investitionen in die Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza erfasst. Die genannten Summen speisen sich aus dem Eigen- und den Fremdanteil der Projekte oder Projektteile. Auch tauchen in den 2,6 Millionen Euro Investitionen in die Kurstadt Projekte erneut auf, die bereits im Vorjahr geplant, aber wegen fehlender Umsetzbarkeit verzögert worden sind. Insgesamt will die Landgemeinde dieses Jahr 4,85 Millionen Euro investieren.