Landgemeinde geht mit Baulückenkataster in die Offensive

Der demografische Wandel ist ein Kernproblem für viele Kommunen – nicht nur hier bei uns im Freistaat. Vor allem ländliche Gebiete sind seit Jahren von Abwanderung betroffen, weil es Menschen in nahe und ferne Ballungszentren oder andere Regionen zieht. Diesem Trend will man in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße mit einer neuen Offensive entgegenwirken.

So hat die Landgemeinde zum einem für die Stärkung der Innenentwicklung der Ortszentren zusammen mit anderen Gemeinden das FLOO-Thüringen-Flächenmanagementtool erprobt und begleitet. Dank dieser Plattform ist eine einfache und detaillierte Übersicht beispielsweise von Baulücken, Brachflächen, leerstehenden Gebäude oder geringfügig genutzte Flächen usw. möglich.

Neben dem in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan für die gesamte Landgemeinde, der unter anderem auch Bauland ausweißt, hat die Verwaltung in Pfiffelbach zeitgleich damit begonnen auf ihrer Internetseite einen sogenannten Baulückenkataster zu veröffentlichen. Der soll in erster Linie potenziellen Bauherren und Investoren eine Hilfe sein, geeignete Flächen schnell und unkompliziert zu finden. Aufgelistet sind diese in tabellarischer Form für jede Ortschaft separat und mit Luftbildern hinterlegt.

Ziel der Verwaltung ist es, frühzeitig mögliches Potenzial ohne großen Aufwand in die Öffentlichkeit zu bringen und verkaufswilligen Eigentümern damit eine Plattform bieten. Gleichzeitig soll der Leerstand von Immobilien frühzeitig erkannt und verhindert werden. Immer öfter erreichen die Verwaltung diesbezüglich Hinweise, dass ältere Grundstückseigentümer gern in der Ortschaft bleiben würden, wenn entsprechender Wohnraum zur Verfügung stünde und diese gleichzeitig ihr Grundstück verkaufen könnten. Der Blick auf die Einwohner-Statistik der Landgemeinde unterstreicht diese Entwicklung und drückt sie konkret in Zahlen aus: Rund 20 Prozent der Bevölkerung in der Landgemeinde ist aktuell über 65 Jahre.

Die Verwaltung hat deshalb bereits damit begonnen, Eigentümer anzusprechen, die freie Flächen, Wohnungen oder auch sogenannte Schrottimmobilien für eine Weitervermarktung anbieten würden. Vorausgesetzt deren Einwilligung liegt vor, könnten die Daten so an potenzielle Käufer schnell und unkompliziert durch die Verwaltung vermittelt werden.

Ein ganz konkretes Beispiel für die Offensive der Landgemeinde ist das Gasthaus zur Kastanie in Pfiffelbach, dass bereits auf der Internetseite der Landgemeinde beworben wird. Der Immobilie und dem Gastronomiebetrieb droht ab 2021 der Leerstand, wenn sich nämlich der derzeitige Besitzer in den Ruhestand begibt. Genau solchen Fällen will man entgegenwirken.