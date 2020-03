Landgemeinde wird in Szene gesetzt

Die Suche nach einem passenden und zwanglosen Weihnachtsgeschenk wird allen Bewohnern der Landgemeinde künftig ein bisschen einfacher gemacht. Denn ab Herbst soll erstmals ein Fotokalender die Ilmtal-Weinstraße in Szene setzen und dabei gleichzeitig noch einem guten Zweck dienen. Auf die Idee gekommen ist die Pfiffelbacher Fotografin Jana Sell. Sie wollte schon seit längerem mit ihrer Arbeit ein soziales Projekt unterstützen, etwa eine Schule, einen Kindergarten oder einen Verein.

Die zweifache Mutter stammt ursprünglich aus Berlin und wohnt mit ihrem Mann seit 2011 in Pfiffelbach. Der Gedanke mit dem Fotokalender kam ihr vor etwa einem Jahr. Nach einem Besuch bei Ortschaftsbürgermeister Uwe Grebe, dessen Wand im Büro eine in die Jahre gekommene Luftaufnahme von Pfiffelbach zeigt, ließ sich die Fotografin dann schlussendlich vom Leitmotiv des neuen Kalenders inspirieren: Die Ilmtal-Weinstraße von oben.

Mit ihrer Idee im Gepäck suchte sie anschließend den Kontakt zur Verwaltung. Hier wurde das Ganze sofort sehr positiv aufgenommen. Am Ende kam auch die Überlegung von der Verwaltung, den Erlös aus dem Verkauf des Kalenders den Jugendfeuerwehren der Landgemeinde zur Verfügung zu stellen. Damit unterstützt man eine der wichtigsten Jugendarbeiten in der Landgemeinde. Im Premierenjahr könnten so bis zu 5000 Euro bei einem Stückpreis von 10 Euro zusammenkommen. Der Erlös hängt natürlich davon ab, ob die Erstauflage von 500 Exemplaren auch an den Mann oder die Frau gebracht werden. Gleichzeitig ist Jana Sell gerade mit den Unternehmen und Betrieben der Ilmtal-Weinstraße im Gespräch, um die Druckkosten von über 1000 Euro mittels einem Sponsoring zu finanzieren. Gelingt dies nicht, müssten die Ausgaben natürlich noch abgezogen werden. Einige Zusagen hat Jana Sell allerdings schon bekommen, weshalb sie in diesem Punkt recht optimistisch ist, zumal es am Ende ja einem reinen sozialen Zweck dient. „Die Firmen würden sich in adäquater Weise im Kalender dann natürlich wiederfinden“, verspricht sie.

Bis der Kalender vorliegt, bedeutet dies aber noch viel Arbeit. Aktuell bekommt Jana Sell dabei Unterstützung von ihrem Mann. Er ist beruflich in der Filmbranche unterwegs und besitzt eine Flugdrohne, mit der die Luftaufnahmen gemacht werden sollen. Aus diesem Grund weist die Gemeindeverwaltung im aktuellen Amtsblatt auch darauf hin, dass in nächster die Drohne über der ein oder andere Ortschaft zu sehen sein wird.

Zwölf Ortschaften für zwölf Kalenderblätter sollen über das Jahr hinweg fotografiert werden. „Wir wollen natürlich den Lauf der Jahreszeiten einfangen, um den Kalender abwechslungsreich zu gestalten“, erklärt Jana Sell. Dabei hat die Fotografin auch schon einen Koffer voller Motiv-Ideen für künftige Kalender: „Es gibt überall Besonderheiten, die ich mit der Kamera einfangen möchte, sowohl landschaftliche, als auch ortsprägende, wie Kirchen, Spielplätze usw. Vorstellen könnte ich mir auch, die Feste und Feiern in den einzelnen Ortschaften in Szene zu setzten. Die Möglichkeiten sind äußerst vielfältig.“

Ab September will sich Jana Sell dann an die Zusammenstellung des Kalender machen, damit er im Oktober in Druck gehen kann. Wenn alles nach Plan verläuft, wäre er ab November erhältlich. Über den Verkaufsort macht man sich aktuell noch Gedanken. Möglich wäre dies etwa in der Gemeindeverwaltung in Pfiffelbach.

Wenn sich das Projekt zum Erfolg durchschlägt, die Auflage sogar noch gesteigert werden kann, dürften sich die Jugendfeuerwehren künftig jährlich über den Erlös freuen. Der muss am Ende auch nicht in einem Jahr aufgebraucht werden und könnte mit ins nächste Jahr genommen werden, erklärt Hauptamtsleiter Ronny Funk.

Kontakt für Sponsoren:

jana@pinx-foto.de