Landratsamt ist nicht Ansprechpartner für die Corona-Impfungen

Die Impfung in ersten Thüringer Alten- & Pflegeheimen in Thüringen hat bereits begonnen.

Mit Anfragen von Bürgern zur Corona-Impfung überschwemmt wird derzeit das Landratsamt des Kreises Weimarer Land. Deshalb wird nun nochmals eindringlich darauf verwiesen, dass die Kreisverwaltung dafür nicht zuständig ist. Vielmehr liege die Organisation des ganzen Prozesses bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, heißt es dazu in Apolda. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Zur Terminvergabe gibt es aktuell folgende Regelung: Das Terminbuchungstool soll am 30. Dezember 2020 freigeschaltet werden. Die Terminvergabe erfolge in einem ersten Schritt für Personen der Stufe „höchste Priorität“ oder für Personen, die für jene Personengruppe einen Termin vereinbaren wollen. Am 4. Januar 2021 soll die Freischaltung der Telefonnummer (03643) - 49 50 49 0 erfolgen.

Die Terminvergabe erfolgt für Personen der Stufe „höchste Priorität“ oder für Personen, die für jene Personengruppe einen Termin vereinbaren wollen. Zum 13. Januar 2021 beginnt die Impfstellen-Öffnung in Thüringen für Personen der Stufe „höchste Priorität“ – allerdings in Abhängigkeit der Impfstoff-Verfügbarkeit. Die Priorisierung ist in sechs Stufen unterteilt. Die erste umfasst Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, Menschen über 80 Jahre sowie Personal mit hohem Risiko, dem SaRS-CoV-2 -Virus ausgesetzt zu sein, heißt es in einer gemeinsamen Informationen von Thüringer Sozialministerium und Kassenärztlicher Vereinigung Thüringen zur Impfung gegen SARS-CoV-2 in Thüringen.

Die Impfung in ersten Thüringer Alten- & Pflegeheimen hat bereits begonnen.

Zum Hintergrund: Am 17. Dezember hatte die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlungen zur COVID-19 -Impfung veröffentlicht.