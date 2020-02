Lebensgefahr durch Verzehr von Waschbären-Fleisch

Wie oft im Weimarer Land Waschbären im Kochtopf landen, darüber liegen keine gesicherten Zahlen vor – unlängst geriet aber eine Wirtin aus dem Altenburger Land in die Schlagzeilen, weil in ihrem Gasthaus Waschbär auf der Speisekarte steht.

Dagegen sei grundsätzlich auch nichts einzuwenden, befindet Kreistierarzt Stefan Kleinhans. Den Kleinbären zum Fleischlieferanten zu machen, würde der Bejagung des Invasoren außerdem einen zusätzlichen Sinn geben. Da der Verzehr von Waschbär also möglicherweise im Kommen ist, befasste sich auch der Leipziger Tierärztekongress zum Jahresanfang mit dem Thema. Die wichtigste Botschaft: Bevor der Waschbär im Kochtopf und auf dem Essenstisch landet, muss er auf seinen Gesundheitszustand untersucht werden.

Gefahr durch Waschbären im Weimarer Land durch Staupe und Trichinen

Seit in Deutschland Waschbären absichtlich freigelassen worden sind oder aus Farmen ausbrachen, hat sich die Art auch hierzulande ausgebreitet. Während sich die Auswirkungen des Allesfressers auf die Pflanzenwelt in Grenzen halten, ist dieser jedoch für heimische Tierwelt, etwa als Nesträuber, nicht unerheblich – doch Gefahr droht auch für Haustiere und sogar den Menschen.

Während die Virus-Erkrankung Staupe vor allen Dingen für Haustiere gefährlich werden kann, besteht durch den Verzehr von Waschbären-Fleisch nicht nur für Vierbeiner, sondern auch für Mensch ein hohes Gesundheitsrisiko. Hintergrund ist der mögliche Befall durch den Parasit Trichinella spiralis. Der Fadenwurm lebt im Körper seines Wirtes und breitet sich dort aus.

Infektionsverlauf mit Parasiten Trichinella spiralis kann tödlich enden

„Innerhalb einer Woche kann eine Larve tausendfachen Nachwuchs bekommen. Die Larvenschwemme führen zu einer regelrechten Invasion des betroffenen Individuums“, erklärt Kreistierarzt Stefan Kleinhans. Die Folgen? Durchfall, hohes Fieber, Muskelschmerzen und schlimmstenfalls der Tod durch Herzmuskelentzündung oder Ersticken. Auch irreversible Hirnschäden können die Folge sein.

Gesicherte Zahlen, wie viele Waschbären im Weimarer Land leben und wie verbreitet eine Ansteckung mit Trichinen ist, liegen nicht vor. Zumindest für die zunehmende Ausbreitung des Waschbären spricht aber die Zahl der erlegten Exemplare. Im Altkreis Apolda wurden in den letzten fünf Jahren 1636 Waschbären geschossen, im Altkreis Weimar waren es 1152. Tendenz steigend. Eine Untersuchung auf Trichinen, die im Labor des Landratsamtes lediglich 12,80 kosten soll, sei in allen Fällen nicht vorgenommen worden, da das Fleisch nicht verzehrt wurde.

Private Bejagung des Waschbären ist verboten – Infektionen sind meldepflichtig

Beim Waschbären handele es sich durchaus um intelligente und sensible Tiere, erklärt Stefan Kleinhans weiter. Für den gezielten Abschuss gebe es aber bisher keine Alternative. Die Lebensvoraussetzungen seien für die Art gut. Es gebe keine natürlichen Feinde und Nahrung finde sich überall, Unterkünfte ebenfalls – notfalls auf dem Dachboden in Häusern. Probleme wie etwa in Kassel, wo Schwemme von Kleinbären Mülltonnen durchwühlten und regelmäßig für Ärger sorgten, gebe es hierzulande aber noch nicht.

Doch egal, ob die Waschbären nun gegessen werden sollen oder aber auf einem Grundstück festgestellt werden, auf das sie nach Meinung der Besitzer nicht gehören: Die Bekämpfung des nicht unsympathisch aussehenden Invasoren obliegt dem Fachmann, andernfalls drohen Strafen. Offiziell ist auch die Meldepflicht, unter die akute Infektionen des Menschen mit Trichinella spiralis fallen.