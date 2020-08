Lebensgefahr in Landgemeinde durch geschwächte Baumriesen

Bad Sulza/Flurstedt. Baumfällarbeiten auf dem Hauptfriedhof in Bad Sulza. Gefahr durch herabfallende Äste vor der Kirche in Flurstedt.

Unlängst wurden am Rande des Hauptfriedhofs in Bad Sulza drei teilweise bereits entwurzelte Bäume festgestellt, die auf den Gottesacker zu stürzen drohten. Um die Gefahr im Verzug zu beseitigen, erging ein Eilauftrag der Stadt an die Firma Lutz Hohlbein aus Eberstedt. Mit Hubwagen und Motorsäge wurde am Dienstagvormittag Abhilfe geschaffen.

Gefahr durch herabfallende Äste geht vom großen Baum vor der Kirche in Flurstedt aus. Foto: Martin Kappel

Zur gleichen Zeit ist vor der Kirche in Flurstedt der Bereich um einen großen Baum abgesperrt. Äste sind bereits abgestürzt. Aus dem Rathaus heißt es, der Riese werde zeitnah gefällt.