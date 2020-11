Ihre Deckschicht hat die Fahrbahn der Lehnstedter Ortsdurchfahrt inzwischen erhalten. Bis die Straße für den Verkehr freigegeben werden kann, sind zunächst aber weitere Arbeiten an den Nebenanlagen nötig. Bankette sowie das Gehwegpflaster sind noch nicht fertiggestellt.

Ursprünglich war die Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Dorfmitte und Ortsausgang in Richtung Osten von Februar bis Ende Oktober angemeldet. Bürgermeister Tobias Delle geht davon aus, dass die Baustelle trotzdem noch in diesem Jahr beendet werden kann, voraussichtlich innerhalb der nächsten vier Wochen. Ein früher Wintereinbruch dürfe dem dem Endspurt allerdings nicht in die Quere kommen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Landkreis das westliche Teilstück der Lehnstedter Ortsdurchfahrt von Grund auf ausbauen lassen. Fürs kommende Jahr war zudem vorgesehen, den Ausbau der Kreisstraße zwischen Lehnstedt und dem Abzweig nach Kleinschwabhausen fortzusetzen. Allerdings kam das Landesamt für Bau und Verkehr dem Antrag des Weimarer Landes in diesem Jahr nicht nach, für die Straßensanierung 2021 Fördermittel zu gewähren. Im kommenden Jahr hat das Landratsamt erneut die Chance, beim Freistaat Zuschüsse für den Ausbau des von Wellen, Rinnen und Verwerfungen gezeichneten Straßenstücks zu beantragen. Das aber heißt, dass die Maßnahme frühestens 2022 beginnen kann.

Tobias Delle ist zunächst einmal froh, wenn die aktuellen Arbeiten abgeschlossen sind. „Unser Dorf ist seit vier Jahren nahezu eine Dauerbaustelle. Da ist es auch schön, wenn wieder etwas Ruhe einkehrt", so der Bürgermeister.

Ganz ohne Baustelle kommt Lehnstedt aber auch 2021 nicht aus. Zumindest am Ortsrand wird weiter Erde bewegt und Bitumen verlegt. Nachdem der Radweg der Thüringer Städtekette in diesem Jahr bereits um das Teilstück zwischen Mellingen und Lehnstedt erweitert wurde, soll im kommenden Jahr jenes zwischen Lehnstedt und Kleinschwabhausen folgen. Das Land fördert den rund 665.000 Euro teuren Wegebau zu knapp zwei Dritteln. Etwa 250.000 Euro hat der Landkreis zu tragen.

Die neue Trasse mit einer zweieinhalb Meter breiten Fahrbahn beginnt in Lehnstedt am Abzweig zum Sportplatz und wird auf einer Länge von 1640 Metern zwischen der Kreisstraße 306 und dem Bahndamm nach Osten führen. Ganz lässt sich die Radwege-Lücke bis zum bestehenden Städtekette-Anschluss vor den Toren Großschwabhausens jedoch nicht schließen. Da der neue Weg unterwegs die Bahn nicht queren kann, muss er vor Kleinschwabhausen wieder auf die Kreisstraße schwenken und von dieser noch etwa 600 Meter nutzen. Voraussichtlich im Herbst 2021 soll der neue Radweg gebaut sein.