Lesen und diskutieren

Wird ein Projekt vorgestellt, ist nicht ausgeschlossen, dass es kontrovers diskutiert wird. Artikel 5 Grundgesetz sei Dank. Dass es im Fall der „WendeZeitZeugen“ zum regen Meinungsaustausch kommen wird, ist wahrscheinlich. Ab Dienstag wird das Projekt im Museum präsentiert. Spannend ist das, was vorm Hintergrund von „Engagierte Stadt“ anhand von zehn Zeitzeugen-Erinnerungen dargelegt wird, allemal. Erstens, weil beim Bürgerprojekt „Demokratie einfach machen! Heute vor 30 Jahren“ unterschiedlichste Sichtweisen zum Tragen kommen, die, gut dokumentiert, gelesen und besprochen werden dürfen. Zweitens, weil es Personen sind, zu DDR-Zeiten verschiedenen Tätigkeiten nachgingen, die während der Wende unterschiedlich agierten. Welche Erfahrungen die Apoldaer mit diesen Personen selbst machten, was sie also erinnern, wird so miteinander in Abgleich gebracht. Das wird spannend, zumal die Zeitzeugen diese sind: Volker Heerdegen, Ingrid Janke, Heinrich Macher, Mike Mohring, Hartwig Mähler, Hans-Helmut Münchberg, Karla Rau, Beate Stöckigt, Lothar Trübner und Detlef Zimmer.

Zum Projekt gehören ebenso wie die Zeitzeugendokumentationen bzw. -interviews auch die Nachdrucke der Bürgerzeitungen aus der ersten Hälfte des Jahres 1990. Auch sie können gelesen werden.