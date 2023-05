Steffen Schroeder liest in Apolda.

Lesung mit Steffen Schroeder in Apolda

Apolda. Der Schauspieler Steffen Schroeder hat sich für sein neues Buch in die Wissenschaftler Max Planck und Albert Einstein sowie deren Kinder hineinversetzt. In der nächsten Woche gastiert er in Apolda.

„Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor“, heißt das neue Buch des Schauspielers und Autoren Steffen Schroeder, das er in einer Lesung am Donnerstag, dem 11. Mai, im Apoldaer Hotel am Schloss vorstellen wird.

„Steffen Schroeder erzählt von der Freundschaft zwischen Max Planck und Albert Einstein, vom Verhältnis berühmter Väter zu ihren Söhnen, von der Liebe in aufgewühlten Zeiten. Und davon, wie die Musik von Johannes Brahms alles miteinander verbindet“, teilt die Kreisvolkshochschule Weimarer Land mit, die die Lesung organisiert hat. Der Autor ist vielen Krimi-Liebhabern hauptsächlich aus der ZDF-Fernsehserie „Soko Leipzig“ als Kriminaloberkommissar Tom Kowalski bekannt, den er bis 2020 mimte. Seit 2017 ist Schroeder neben seinen Auftritten in Film, Fernsehen und Theater als Autor tätig. „Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor“ ist das dritte Buch aus der Feder des Schauspielers. Die Lesung beginnt um 19 Uhr und kostet aufgrund einer Förderung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport keinen Eintritt, teilt die Kreisvolkshochschule mit.

Die Lesung kann nach voriger Anmeldung in Präsenz oder online besucht werden. Für die Online-Veranstaltung soll die Kursnummer 23F120101, für die Präsenzveranstaltung die Kursnummer 23F120102 gebucht werden.