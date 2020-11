Seit Freitag brennt sie nun, die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt von Apolda. Wo sonst Hunderte Menschen die Eröffnung des Lichterfestes mitverfolgen, schaltete Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand den Weihnachtsbaum auf dem Markt nur unter den Blicken einiger Passanten offiziell ein.

Nach einer kurzen Ansprache durch das Stadtoberhaupt gab es zudem weihnachtliche Klänge von Jürgen Schwarz auf der Trompete. Neben dem vorhandenen Lichterschmuck in der Innenstadt hatte die Stadtverwaltung noch einmal investiert und nun auch den neugestalteten Martinskirchplatz in das Konzept ingebunden. Insgesamt leuchten nun rund 50 Lichtmotive in der Innenstadt in der Adventszeit.