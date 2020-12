Liebesbriefe und Entsorgung

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wir wissen es. Allzu oft fliegen aus Gründen der Nachlässigkeit wichtige Schreiben vorfristig und unbeachtet in den Müll. Liebesbriefe etwa, Mahnbescheide, Lotterielose, Vaterschaftsklagen, Unterhaltsforderungen . . . Meist geschieht solches, weil man die Bedeutsamkeit des Inhalts nicht erkennt. Daher hier mein Rat für Sie: Heben Sie ihn sich gut auf – den neuen Entsorgungskalender fürs Weimarer Land! Denn der praktische Faltplan ist ein nützlicher Helfer fürs kommende Jahr. Schließlich: Wenn der Vati vergisst, die Mülltonne rechtzeitig an den Rinnstein zu stellen, damit deren Inhalt ordnungsgemäß abgeholt werden kann, wird Mutti vielleicht sauer. Und das kann ja niemand wollen. Schon gar nicht kurz vorm Fest, das in diesem Jahr ohnehin ein anderes werden wird. Aber ich will uns hier ob der täglichen Hiobsbotschaften nicht auch noch den Mut rauben.

