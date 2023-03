Liebstedt: Flohmarkt für den guten Zweck

Liebstedt. Jugendfeuerwehr Liebstedt lädt am Samstag zum Flohmarkt in den Saal des Dorfgemeinschaftshauses ein.

An diesem Samstag, den 4. März, ist im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Liebstedt ein Flohmarkt zugunsten der örtlichen Jugendfeuerwehr geplant. Unter dem Thema „Kind, Haus, Hof und Garten“ können Liebhaber gut erhaltener, gebrauchter Gegenstände von 10 bis 18 Uhr zwischen den Ständen bummeln und dabei Dinge wie etwa Kinderanziehsachen, Spielzeug, Geschirr, Küchengeräte oder etwa Gartenzubehör finden. Die Standgebühren der Flohmarkthändler gehen komplett als Spende an die Liebstedter Jugendfeuerwehr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.