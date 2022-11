Lutherkirche Apolda: Bekannte Bach-Kantate wird am Vorabend zum Totensonntag aufgeführt

Apolda. Die evangelische Kirchgemeinde Apolda lädt am Samstag, 19. November, zu einer musikalischen Andacht in die Lutherkirche ein.

Die evangelische Kirchgemeinde Apolda lädt am Vorabend zum Totensonntag zu einer musikalischen Andacht in die Lutherkirche ein. Am Samstag, 19. November, 17 Uhr, gelangt die Bach-Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ zur Aufführung. Sie zähle zu den Juwelen in Bachs Kantaten-Schaffen und zeichne sich durch eine reiche Orchesterbesetzung aus. Die Andacht lade ein, die irdische Begrenztheit des Menschen zu bedenken und einen fröhlichen Blick durch das Tor in die Ewigkeit zu werfen.

Der Vokalkreis Apolda, die Solisten Barbara Cramm (Sopran), Dagmar Hauser (Alt), Robert Pohlers (Tenor), Oliver Luhn (Bass) sowie das Ensemble „ThüringenBarock“ musizieren unter Leitung von Kreiskantor Mike Nych. Es predigt Pfarrerin Susanne Böhm.