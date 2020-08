Machtlos ohne Vollmacht

Wie so oft im Leben werden Momente persönlicher Betroffenheit zum Auslöser. Jung und gesund zu sein ist Glück, das gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Indes, dass es so bleibt, dafür wird niemandem eine Garantie gegeben. Denn völlig unerwartet kann jeder von uns schwer erkranken, einen Unfall erleiden oder sonst wie in eine Situation geraten, in der wir nichts mehr selbst entscheiden können.

Damit wir alle für derartige Situationen gewappnet sind, werden die Mitarbeiterinnen Maria Wille und Katja Weber von der Betreuungsbehörde des Kreises nicht müde, über die Möglichkeiten einer Vorsorgevollmacht zu informieren.

Mit dieser kann ein Vertreter bevollmächtigt werden, der im Fall der Fälle sämtliche Angelegenheiten in die Hand nehmen und notwendige Entscheidungen treffen kann, so die Fachfrauen. Ansonsten würde im Fall der Fälle die gerichtliche Bestellung einer Vertrauensperson erforderlich.

Wer sich also kostenfrei beraten lassen möchte, kann das bei den genannten Fachfrauen gern tun oder einen Termin vereinbaren: 03644 / 540 733 oder 540 745. Auch der Betreuungsverein bietet Unterstützung an: 03644 / 555 840.

Im Vorjahr gab es seitens der Betreuungsbehörde übrigens insgesamt 400 Beratungen in Sachen Vollmacht – Tendenz steigend.