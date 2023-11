Mädchenchor aus Schulpforte in Apolda

Der Pfortenser Mädchenchor unter der Leitung von Matthias Jende (links im Bild) bei einem Adventskonzert im vergangenen Jahr im Saale-Holzland-Kreis. In diesem Jahr gastieren die Mädchen auch in Apolda.

Apolda. Der Mädchenchor der Landesschule Pforta wird am 6. Dezember in Apolda zu hören sein. Wie es dazu kam.

Am Mittwoch, dem 6. Dezember, wird der renommierte Mädchenchor der Landesschule Pforta in der Apoldaer Lutherkirche ein vorweihnachtliches Konzert geben. Die Initiatoren des Konzertes seien die Mütter zweier Mädchen aus Apolda und Oberndorf, die seit 2022 in Schulpforte im Musikzweig zur Schule gehen, Charlotte Herzberg mit Mutti Yvonne Herzberg und Henriette Friesel mit Mutti Madlen Friesel, heißt es in der Ankündigung des Konzertes.

Das Konzert findet im Rahmen der alljährlichen Weihnachtstour der Pfortenser Mädchen statt. Unter der Leitung von Chorleiter Matthias Jende werden Adventslieder aus verschiedenen musikalischen Epochen erklingen.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.