Mit einem Dringlichkeitsantrag reagierte Magdalas FDP-Fraktion im Stadtrat auf den tragischen Unfall vom 19. Oktober, bei dem eine Radfahrerin auf der Straße nach Kleinschwabhausen ums Leben kam. Die Stadträte wollten ihren Bürgermeister damit beauftragen, sich für den Bau eines Radweges zwischen Magdala und Kleinschwabhausen einzusetzen.

Die Dringlichkeit musste das Gremium zur jüngsten Sitzung jedoch gar nicht erst anerkennen. Denn Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU) hatte zuvor bereits ein Schreiben mit eben diesem Inhalt an den Thüringer Verkehrsminister, ans Landesamt für Bau und Verkehr sowie an die Landrätin und die Verkehrsbehörde des Kreises gesandt. „Gerade die Straße zwischen Magdala und Kleinschwabhausen verleitet Kraftfahrer augenscheinlich zum Rasen. 2018 und 2019 ereigneten sich auf diesem Abschnitt 16 Verkehrsunfälle. Nun kam ein Mensch ums Leben. Was soll denn noch passieren, bis eine Reaktion kommt", sagte Haßkarl.

Im Gegensatz zu Nachbarorten wie Mellingen und Großschwabhausen habe die Stadt Magdala keine einzige offizielle Radwege-Anbindung ins Umland. Jene nach Norden hin wäre nicht zuletzt deshalb wichtig, weil Magdala und Großschwabhausen einen gemeinsamen Schulverbund bilden und Schüler oftmals auch mit dem Rad unterwegs sind. Nicht zuletzt träfe eine solche Trasse an ihrem Ziel auch auf Anschluss: auf den Radweg der Thüringer Städtekette, der ostwärts bereits bis nach Jena führt und westwärts in Richtung Weimar 2021 zwischen Kleinschwabhausen und Lehnstedt ausgebaut werden soll.

Nach Wünschen des Stadtrates soll sich Magdalas Verkehrsinfrastruktur nicht allein für Radfahrer weiter entwickeln. Auf Initiative der CDU erteilte das Gremium dem Bürgermeister einen Prüfauftrag, um die Chancen auszuloten, der Stadt zu einer Umfahrung des Ortskerns zu verhelfen. Diese solle von der Autobahnauffahrt her nicht wie die jetzige Durchfahrt nach links in Richtung Rathaus abknicken, sondern geradeaus und damit östlich am Zentrum vorbei führen. Unterhalb der Kegelbahn würde sie die Straße nach Kleinschwabhausen wieder erreichen.

Schon im Jahr 2006 war in Magdala der Ruf nach einer Ortsumgehung laut und in einer Unterschriftensammlung festgehalten worden. Doch seinerzeit brachten die Bemühungen keinen Erfolg, erinnerte sich Haßkarl. Ob die Chancen heute besser stünden, sei zu bezweifeln. Schließlich benötige die Umfahrung ein vergleichsweise großes Brückenbauwerk, das einerseits teuer sei und andererseits eine Vielzahl an Gutachten und Genehmigungen verlange.

Zudem gab der Bürgermeister im Stadtrat zu bedenken, dass eine Umgehungsstraße nicht nur positive Effekte nach sich ziehen kann. „Schlimmstenfalls geht dann nicht nur der Verkehr, sondern auch das Leben an Magdala vorbei. Für mich ist Mönchenholzhausen so ein Beispiel. Als die B7 noch durch den Ort führte, gab es dort auch noch mehr Infrastruktur", so Haßkarl.

Womöglich mehr Erfolg, um verwirklicht zu werden, könnte einem weiteren Antrag aus Magdalas CDU-Fraktion beschieden sein. Im Auftrag des Stadtrats soll der Bürgermeister prüfen, ob auf der Landstraße zur Autobahn hin am Abzweig zur Tankstelle und zum Imbiss Haase ein Kreisverkehr eingerichtet werden könnte. Die Zahl der Fahrzeuge, die dort abbiegen, rechtfertige aus Magdalaer Sicht eine solche Verkehrsanlage.