Maisfeld zerstört - fünf Lkw beschmiert - mehrere Wahlplakate angezündet - gegen Bus gefahren

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Fünf Lkw beschmiert

In der Zeit vom 21. August, 22 Uhr, bis zum 22. August, 10.45 Uhr, wurden in der Weimarer Schwanseestraße fünf Lkw mit schwarzer, weißer und roter Farbe besprüht. Die Schriftzüge befanden sich sowohl an den Aufliegern als auch an den Zugmaschinen. Der Schaden wird auf insgesamt 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Maisfeld zerstört

Am 22. August wurde die Weimarer Polizei über eine Sachbeschädigung auf einem Feld bei Troistedt informiert. Auf einer Fläche von 50 x 30 Metern wurden Maispflanzen herausgerissen oder umgetreten. Dem Schadensbild nach zu urteilen, könnte es sich bei den Tätern um Kinder handeln. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Mehrere Wahlplakate angezündet

Am 22. August gegen 0.20 Uhr wurden vor der Polizeiinspektion Weimar, Am Kirschberg sowie in der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. In der Ebert-Straße und der Buttelstedter Straße wurden weitere Plakate heruntergerissen. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Gegen Bus gefahren

Am 22. August gegen 11.10 Uhr ereignete sich in der Buswendeschleife in der Bodelschwinghstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Pkw-Fahrerin. Der Fahrer des Busses verließ mit seinem Fahrzeug die Haltestelle und wollte links in die Bodelschwinghstraße abbiegen. Dabei übersah er einen auf der Hauptstraße fahrenden BMW Mini. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Brand in Gartenhäuschen

Gegen 15.20 Uhr meldete am 22. August die Rettungsleitstelle des Landkreises Weimarer Land der Polizei in Apolda einen Brand im Keller eines Gartenhauses in einer Kleingartenanlage in Pfiffelbach. Polizeibeamten nahmen eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller wahr. Die Freiwillige Feuerwehr Pfiffelbach hatten bereits dort gelagertes Benzin sowie Gasflaschen geborgen. Der Brand hatte zum Glück noch nicht auf das darüberliegende Gartenhaus übergegriffen und konnte bald gelöscht werden. Sehr wahrscheinlich beruht die Ursache auf einem technischen Defekt eines der im Keller stehenden elektrischen Geräte.

