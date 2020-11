Mann bedroht Frau in Apolda mit Spielzeugpistole und fordert Geld

Per Notruf hat die Kundin eines Schnäppchenmarktes in der Buttstädter Straße in Apolda am Freitag gegen 17 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann auf Krücken auf dem Parkplatz mit vorgehaltener Pistole Geld von ihr gefordert habe. Zuvor habe sich der Mann als Polizist ausgegeben und um Geld gebeten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als die Frau dies ablehnte, habe der Mann eine Pistole aus der Jackentasche gezogen und diese auf die Frau gerichtet. Die Frau fuhr daraufhin mit ihrem Auto davon; die alarmierten Polizeibeamten konnten den psychisch kranken und unter Drogen stehenden Mann vorläufig festnehmen. Bei der vermeintlichen Waffe handelte es sich den Polizeiangaben zufolge um eine Spielzeugpistole, die aber nur sehr schwer als solche erkennbar war. Der Täter wurde später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.