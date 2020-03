Die Polizei in Apolda sucht einen Exhibitionisten.

Mann onaniert öffentlich in der Bachstraße

Zu einer besonders extremen Form einer exhibitionistischen Handlung kam es am Mittwochabend in der Bachstraße/ Ecke Bärholdgasse in Apolda.

Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Bachstraße, als sie auf Höhe des Fußgängerüberweges eine männliche Person stehen sah und abbremste, um den Mann den Überweg zu gewähren. Dieser hatte allerdings gar nicht die Absicht die Straße zu queren. Vielmehr stand er mit entblößtem Geschlechtsteil in Richtung fließenden Verkehr und onanierte. Nachdem die Fahrerin die Situation erfasste, setzte sie entsetzt ihre Fahrt fort und verständigte die Polizei.

Nun wird nach dem etwa 30-35 Jahre alten Mann mit dunkler Kleidung gefahndet. Die Zeugin beschreibt den Täter als schlank, zudem soll er einen dunklen Teint haben. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Exhibitionist nicht mehr festgestellt werden, deshalb werden nun Zeugen gebeten sich bei der Polizei zu melden.