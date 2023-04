Mann stiehlt Parfum im Wert von 1183 Euro – Polizei fahndet mit Fotos

Apolda Parfum im Wert von insgesamt 1183 Euro soll ein Mann in Apolda gestohlen haben. Die Polizei hat nun Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Mehrere hochwertige Parfumflacons im Gesamtwert von 1183 Euro soll ein bisher unbekannter Mann am 22. Februar 2023 aus einer Drogerie am Alexander-Puschkin-Platz in Apolda gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, nahm der Mann die Parfümflaschen aus dem Warenträger und steckte diese in eine präparierte Geschenktüte. Dadurch habe die Warensicherungsanlage nicht angeschlagen, als er das Geschäft verließ.

Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Mann und bittet um Hinweise. Wer Angeben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Apolda (Tel.: 03644 541 0 oder per Mail PI.Apolda@polizei.thueringen.de) zu melden.

