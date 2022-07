Nachdem ein Mann in Bad Sulza in einen Erdfall gestürzt und gestorben ist, beginnt die Ursachenforschung.

Mann stirbt in Erdfall: So wird jetzt nach der Ursache gesucht

Plötzlich tat sich auf der Wiese ein Loch auf und verschlang einen Mann beim Rasenmähen: Wie nun nach der Ursache gesucht wird und warum das wichtig ist.

Nachdem ein Mann beim Rasenmähen in Bad Sulza im Weimarer Land am Montag in ein tiefes Loch gestürzt und gestorben ist, geht die Ursachenforschung weiter.

Dabei soll geklärt werden, ob das Loch tatsächlich durch einen plötzlichen Erdfall zustande kam. Am Dienstag soll unter anderem ein Abgleich mit den Karten und Unterlagen zum Altbergbau in der Region sowie der geologischen Beschaffenheit des Untergrundes vorgenommen werden, um Rückschlüsse auf die mögliche Ursache zu erhalten, informierte das Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). Dadurch lasse sich auch das weitere Vorgehen zur Sicherung der Einsturzstelle ableiten, hieß es.

Das Gebiet um den mutmaßlichen Erdfall wurde am Montag zunächst abgesperrt und gesichert. Immer wieder rutschten Randbereiche nach. Unmittelbar betroffen ist das Grundstück einer Pension nahe dem Gradierwerk.

Frau findet nur noch Rasenmäher und tiefes Loch

Am Montag war ein 62-jähriger Mann, der gerade seinen Rasen mähte, in ein plötzlich entstandenes Loch in seinem Garten gestürzt. Seine Frau hatte ihn nach Polizeiangaben gesucht und nur noch den Rasenmäher und das Loch im Garten vorgefunden.

Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus dem etwa sechs Meter tiefen und ein Meter breiten Loch bergen. Rund um die Einsturzstelle war am Montag in einem Radius von gut 50 Metern abgesperrt worden.

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Bei einem Unfall ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen.

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Der Mann war mit dem Rasenmäher auf einem Grundstück unweit des Gradierwerkes in Bad Sulza unterwegs...

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben ... als sich plötzlich unter ihm ein etwa ein mal ein Meter großes, aber sehr tiefes Loch auftat.

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Nach unseren Informationen konnte der Mann nur tot durch die Feuerwehr geborgen werden.



Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Warum sich das etwa sechs Meter tiefe Loch unvermutet öffnete, ist unklar.

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Ersten Erkenntnissen nach könnte Wasser am Grund auf einen alten Flusslauf hindeuten. Möglich sei aber auch ein Zusammenhang mit früheren Bergbau-Aktivitäten in diesem Bereich.

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Tragischer Unfall am Montag in Bad Sulza. Foto: Johannes Krey | JKFotografie & TV / Johannes Krey

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Tragischer Unfall am Montag in Bad Sulza. Foto: Johannes Krey



Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Tragischer Unfall am Montag in Bad Sulza. Foto: Johannes Krey

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Tragischer Unfall am Montag in Bad Sulza. Foto: Johannes Krey

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Tragischer Unfall am Montag in Bad Sulza. Foto: Johannes Krey

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Tragischer Unfall am Montag in Bad Sulza. Foto: Johannes Krey



Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Tragischer Unfall am Montag in Bad Sulza. Foto: Johannes Krey



