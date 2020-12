Der Täter flüchtete in Richtung Weimarer Berg (Symbolfoto).

Apolda. Ein Unbekannter hat die Aral-Tankstelle in Apolda überfallen. Er konnte entkommen.

Mann überfällt Tankstelle in Apolda und bedroht Kassiererin mit Messer

Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr die Aral-Tankstelle in Apolda überfallen. Wie die Polizei mitteilt, ging der vermutliche Täter, der sein Gesicht mit einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt hatte, in den bereits geöffneten Verkaufsraum der Tankstelle und wartete dort, bis keine anderen Kunden mehr im Verkaufsraum waren.

Als er allein mit der Kassiererin war, bedrohte er sie mit einem Messer und forderte Bargeld. Als diese ihm 300 Euro Bargeld aushändigte, verließ der Mann die Tankstelle in Richtung Weimarer Berg. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

