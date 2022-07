Mann unter Drogeneinfluss klettert auf Hausdächer in Blankenhain

Blankenhain. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren in der Nacht in Blankenhain mehrere Stunden gefordert. Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann war auf Hausdächer geklettert.

Als die Rettungskräfte in der vergangenen Nacht an ihrem Einsatzort in Blankenhain eintrafen, war zunächst kein Mann auf einem Dach zu sehen. Wie sich herausstellte, war er bereits über mehrere Dächer geflüchtet und wollte sich dann mit einem Sprung in ein Gebüsch retten. Bei dem Versuch verletzte er sich schwer am linken Bein.

Als der Mann dann das Eintreffen der Rettungskräfte mitbekam, kletterte er über das Tor eines Grundstückes und versuchte hier mithilfe einer Leiter auf das Dach des Hauses zu gelangen. Gemeinsam versuchten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst den Mann zur Aufgabe seines Handelns zu bringen. Dies schien für einen Moment sogar zu funktionieren, bis der Kletterer wieder Kraft getankt hatte und es schließlich doch auf das Dach des Wohnhauses schaffte.

Über Dächer kletternder Mann beschäftigt Rettungskräfte in Blankenhain Über Dächer kletternder Mann beschäftigt Rettungskräfte in Blankenhain Mehrere Stunden lang versuchten Rettungskräfte in der Nacht zu Montag in Blankenhain einen 30 Jahre alten Mann dazu zu bringen, wieder von einem Dach zu steigen auf das er vorher geklettert war. Foto: Stefan Eberhardt

Immer wieder rutschte er auf der Dachfläche ab und drohte herabzufallen. Sein Vater war inzwischen am Einsatzort angekommen, aber auch er konnte seinen 30 Jahre alten Sohn nicht zum Absteigen überzeugen. So zog sich der Einsatz über mehr als drei Stunden lang hin, bis es schließlich Feuerwehr und Polizei gelang, eine Schlinge um den Fuß des Mannes zu legen, um ihn damit festzuhalten und schließlich zum Aufgeben zu bewegen. Anschließend wurde er unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen stand der 30-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Drogen. Am Einsatzort fand die Polizei ein Tütchen mit einer weißen, kristallinen Substanz in nicht geringer Menge, das sichergestellt wurde.

