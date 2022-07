Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Autounfall ist am Samstagabend ein Mann in Apolda lebensbedrohlich verletzt worden. Der 53-Jährige soll in einem Wohngebiet auf der Straße gelegen haben, als ihn ein Auto überfuhr.

Foto: Johannes Krey