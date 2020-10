Dem Wahlergebnis folgt auch die Zusage des Gewählten: Marek Heusinger bleibt ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Nauendorf.

Der 50-jährige IT-Fachmann, der beruflich in Diensten der Thüringer Aufbaubank steht, gewann am Sonntag die Stichwahl um das Bürgermeisteramt deutlich mit 74 zu 45 Stimmen. Das höchste Amt der Gemeinde hat der Wahl-Nauendorfer mit Schlotheimer Wurzeln bereits seit sechs Jahren inne. Darum, es weitere sechs Jahre auszuüben, hatte er sich allerdings nicht wieder beworben. Insbesondere die immer schwieriger werdende Kunst, der Familie, dem Beruf und dem Ehrenamt gleichermaßen die nötige Zeit zuteil werden zu lassen, hielt ihn von der offiziellen Kandidatur ab. Auf dem weißen Stimmzettel, den die Nauendorfer am 11. Oktober im Wahllokal bekamen, wurde sein Name dennoch am häufigsten notiert. Zur Stichwahl bekam er schließlich auch die meisten Kreuze.

„Ich finde es immer noch schade, dass im Vorfeld der Wahl kein Bewerber Interesse angemeldet hatte. Aber für diesen Fall habe ich mein Einverständnis erklärt, das Amt, sofern ich gewählt werden sollte, noch einmal zu übernehmen. Das habe ich den Gemeinderat auch frühzeitig wissen lassen. Das Wahlergebnis war ja auch ein klarer Vertrauensbeweis, mit dem ich so nicht gerechnet habe“, sagte Heusinger.

Sein Entschluss, die zweite Wahlperiode anzutreten, sei auch deshalb gereift, weil er an der Spitze der politischen Gemeinde kein vakantes Amt hinterlassen wollte. „Es wäre fatal gewesen, wenn ausgerechnet aus dem Grund, dass sich für Nauendorf kurzfristig kein neuer Bürgermeister findet, die Pläne für eine Landgemeinde wieder akut werden. Ich möchte weiterhin, dass unsere Gemeinde so lange wie möglich ihre Eigenständigkeit behält“, betonte der Bürgermeister.

Schließlich seien die Vorhaben in Nauendorf nicht weniger geworden. Weiterhin dränge im Dorf der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, außerdem der zwischenzeitlich ins Stocken geratene Hochwasserschutz. Letzterer sei aus Heusingers Sicht indes Beweis dafür, dass es nicht zwingend einer Gemeindefusion bedarf, um mit den Nachbarn zielführend zusammenzuarbeiten. So habe es in Tonndorf lange Befindlichkeiten gegeben, dass die Nauendorfer in ihrem Dorf den Bachlauf renaturieren und die Wehre zurückbauen wollen. Die Nachbarn befürchteten, dass das Wasser bei starkem Regen Nauendorf ungebremst passiere und sich in Tonndorf ausbreite.

„Bei diesem Thema waren auch viele Missverständnisse im Spiel. Doch nun konnten wir mit Tonndorf gute Gespräche führen und diese ausräumen“, so Heusinger. In seiner jüngsten Sitzung zog der Tonndorfer Gemeinderat seinen formalen Widerspruch gegen die Hochwasserschutzmaßnahme in Nauendorf zurück. Das wiederum ist die Grundlage dafür, dass das Genehmigungsverfahren zu Ende gebracht werden kann.

Mit der Hoffnung, dass sich 2021 wieder etwas in Sachen Hochwasserschutz bewegt, und mit dem Rückenwind des Wahlergebnisses gönnt sich Marek Heusinger nun eine kurze Verschnaufpause. Am Montagmorgen verabschiedete er sich zum Urlaub in den Harz.