Marilyns Busen für sechs Euro

Es gibt attraktive Frauen. Und es gibt schöne Männer. Das ist keine Frage des Alters. – Sondern der Haltung, mithin des Selbstwertgefühls. Indes, hier soll keineswegs Seelenklempnerei gepaart mit billigem Coaching betrieben werden. Vielmehr nehme ich Bezug auf die neue Kunstausstellung in unser aller Kunsthaus. Dort soll des Publikum mit Pop-Art-Kunstwerken begeistert werden, was gelingen dürfte, wenn ich meiner Inaugenscheinnahme trauen darf. Tatsächlich findet sich im Begriff der Popularität solcher Werke der dezente Hinweis, den ich hier gewohnt schamlos zu verbraten geneigt bin. Denn den einen oder anderen Apfel-Po sieht man im Kulturtempel in der Bahnhofstraße nämlich tatsächlich. So räkeln sich blonde, faltenfreie Girls werbewirksam an Ketchupflaschen, stützen zwei gottgleiche Backfische eine überdimensionierte Kaugummipackung und lässt sich Kennedys Marilyn für gerade mal 6 Euro Eintritt durch ein Schlüsselloch auf den straffen Busen schauen. Sexismus im Kunsthaus? – Manche(r) mag es so sehen. Ästhetisch ist es jedenfalls. Nur Männer sieht man in derartigen Posen nicht. Frau wird sich die Schau trotzdem ansehen, gewiss.