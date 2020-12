Mario Trommer kann es einfach nicht lassen

Seine Ideen sind stets kreativ und überraschen immer wieder aufs Neue. Nun hat Mario Trommer abermals für einen schönen Blickfang in Schötens guter Stube gesorgt. Denn vis-a-vis des Gotteshauses steht seit Kurzem die Silhouette des Ortes im weihnachtlichen Antlitz und hell erleuchtet. Auf die Idee sei er ganz spontan gekommen, berichtet Ortsteilbürgermeister Yves Schreiber. Erst im vergangenen Jahr entdeckte Trommer auf dem Dachboden der Kirche die altehrwürdigen Figuren der Weihnachtskrippe und brachte diese wieder in Schuss. Zum zweiten Mal in Folge zieren die nun den Dorfplatz, ebenso, wie jene Bienenhotels, die auf Trommers Konto gehen und die es gleich mehrfach im Ort zu sehen gibt.