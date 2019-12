Marke von 600 Geburten 2019 bereits überschritten

Erfreuliche Nachricht nach Weihnachten lautet: Das Krankenhaus Apolda hat die Marke von 600 Geburten in diesem Jahr bereits überschritten. Und es bleiben ja noch vier Tage Zeit, um die Baby-Bilanz des Jahres 2019 weiter zu erhöhen. Die Informationen sprechen jedenfalls dafür. Damit hält der positive Trend im Haus an.

Über all die Jahre hinweg bestätigen die Mütter auf Nachfragen der Zeitung unabhängig voneinander immer wieder, dass die Bedingungen sowohl im Kreißsaal als auch auf der Wochenstation sehr gut sind. Die Betreuung durch die Ärzte, Schwestern und das Pflegepersonal sei einfach bestens. Kurzum: Frau fühle sich dort in dieser wichtigen Lebensphase gut aufgehoben, so der Tenor. So wusste auch die Grundschullehrerin Maggy Röder aus Döbritzschen gestern nur Positives über das Haus zu berichten, in dem sie von Sohn Felix (siehe Foto nebenan) entbunden wurde.

Im Haus an der Jenaer Straße werden solch Beurteilungen sicher gern gehört, schließlich ist solch Lob authentisch und aus unmittelbarem Erleben der Mütter gespeist.