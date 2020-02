Markierungen für neue Parkplätze in Apolda fehlen noch

Die neuen Parkplätze in der Bachstraße werden, wenn alle klappt, noch im Februar freigegeben. Vorher muss unter anderem eine Beschilderung hin und in der Straßenmitte eine durchgehende Linie aufgebracht werden, um das Einparken von Fahrzeugen aus Richtung Heidenberg zu unterbinden. Wegen der Kurve soll so eine Verkehrsgefährdung ausgeschlossen werden. Wenn das Wetter passt, soll die Sperrung kurz vorm Faschingsumzug genutzt werden, um die Markierung aufzubringen. Für die Markierungsarbeiten müsste die Fahrbahn ohnehin gesperrt werden. Mit der Umzugssperrung schlägt man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe – man kann arbeiten und anschließend ziehen die Faschingsleute am Publikum vorbei.