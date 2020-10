Seit Jahrzehnten dämmert das Hauptschiff der Martinskirche nun schon in einem Dornröschenschlaf. Nach der räumlichen Abtrennung der Kapelle, die seit jeher als Kirchenraum genutzt wird, wurde das Hauptschiff über Jahrzehnte als Lager für Kirchenschätze genutzt.

Obwohl die Kirche 2018 im Rahmen der Museumsnacht erstmals der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wurde, kennen viele Apoldaer den eindrucksvollen Kirchenraum gar nicht. Dass dieser einiges Potenzial bietet, das derzeit nicht mehr genutzt wird, veranlasste die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) unter Beteiligung der Internationale Bau-Ausstellung (IBA) mit Sitz in Apoldas Eiermannbau bereits vor Jahren dazu, das Gebäude wieder einen Nutzten zuzuführen.

Sechs Architekten stelltenEntwürfe für Apolda vor

Im Rahmen des offenen Querdenker-Aufrufs 2017 der EKM und der IBA Thüringen wurden über 500 Ideen zur Belebung ungenutzten Kirchengebäuden im gesamten Freistaat gesammelt. Zu den ausgewählten Modellprojekten gehörte damals auch die Kirche St. Martin in Apolda, um die sich insgesamt sechs Architekten in den vergangen Jahren Gedanken gemacht hatten.

Mit dem Leipziger Architekturbüro Atelier ST von Silvia Schellenberg–Thaut und Sebastian Thaut brachte der Wettbewerb nun einen Sieger hervor. Das Duo aus Sachsen ging bei seinem Entwurf für die Martinskirche in Apolda nicht nur sehr mutig an die Sache heran, sondern am Ende sogar ganz elementar.

Denn der im Jahre 1119 erstmals erwähnte Kirchenbau im Herzen der Glockenstadt, der zu den ältesten Gebäuden der Stadt zählt, soll in seiner Grundsubstanz weder verändert noch entstellt werden. Mit einem implantierten Gebäude im Gebäude wollen die Planer einen Freiraum schaffen und den Blick auf das alte Gemäuer im Inneren bewahren.

Ein Haus im Haus mit nur drei Berührungspunkten zur Kirche

Was sich gewagt anhört, entpuppt sich bei genauere Betrachtungsweise sogar als recht spektakulär. Denn das Haus im Haus wird sich als eigenständiger Körper in der Kirche präsentieren, der lediglich drei Berührungspunkte mit dem Bestandsbau haben wird. Darunter entsteht eine Art Piazza – ein Platz, der die gesamte Grundfläche des Hauptschiffes für Aktivitäten, Ausstellungen oder Veranstaltungen zur Verfügung stellt.

Der Entwurf des Leipziger Architekturbüros „Atelier ST“ plant einen schwebenden Bau in der Martinskirche unterzubringen. Foto: Atelier ST / Leipzig

Der schwebende Bau darüber, für den die Emporen weichen müssen, bietet durch seine Kompaktheit gleichzeitig eine Reihe von Funktionen für die Kirchgemeinde – etwa Büros- oder Funktionsräume. In der Erklärung zu dem Entwurf heißt es unter anderem: „Die gewählte Figur des Implantats folgt streng, ja minimalistisch, den funktionalen und statischen Erfordernissen und bezieht auch daraus eine unikale und zeichenhafte Qualität. Der Körper stützt sich neben den Erschließungselementen der Treppe und des Aufzugs, wodurch die Gemeinderäume barrierefrei erreichbar sind, auf einer massiven, asymmetrisch im Raum stehenden Stütze ab, die wie ein Fuß wirkt, und nur minimalistisch den Boden berührt. Der freischwebende Betonkörper gerät derart in eine nahezu archaische Wechselbeziehung zum umgebenden alten Mauerwerk der Kirche.“

Über die Umsetzung des Projektes nach dem abgeschlossenen Wettbewerb erklärte Sebastian Thaut im Gespräch am Telefon: „Die Uhr tickt sozusagen. Da die IBA Thüringen nicht nur Kooperationspartner ist, sondern auch Förderer, muss das Vorhaben bis 2023 umgesetzt werden.“

Entsprechend soll im kommenden Jahr die Feinplanung abgeschlossen werden, um die Baugenehmigung auf den Weg zu bringen. Ende 2021 müsste dann die Ausschreibung erfolgen, so dass im Jahr darauf die Bauarbeiten starten könnten.