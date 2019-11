Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Martinstag mit nachdenklich stimmenden Worten und Lampions

Ökumenisch: Die evangelische Kirchengemeinde und die katholische Pfarrgemeinde luden gestern zum Martinstag zunächst an die Martinskirche, von wo aus der Lampionumzug startete. Erzählt wurde zunächst die Geschichte um den Heiligen Martin. Zudem wurde auf Bezüge verwiesen, die bis in die heutige Zeit reichen. Mitgefühl und Hilfsbereitschaft sind universell und zu jeder Zeit wichtig. Die Kollekte ist in diesem Jahr für Hilfe Suchende in der Stadt bestimmt. Die Veranstaltung wurde gestern stimmungsvoll durch die Bläser unter Leitung von Kreiskantor Mike Nych untermalt. Obendrein spendete ein offenes Feuer angesichts der niedrigen Temperatur angenehme Wärme.Foto: Lorenz-Bauer