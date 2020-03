Mattstedts Pfarrhaus ist voller Leben

Gleich mehrere Projekte stehen aktuell im Mattstedter Pfarrhaus auf der Agenda. Unter anderem haben im Inneren bereits die Arbeiten in der Küche und dem Gemeinderaum begonnen. Erstere soll demnächst mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Die Einrichtung wartet bereits im Nachbarraum auf ihren Einbau. Zuvor sollen aber die Wände noch einen neuen Anstrich erhalten und die Holzdielen aufgearbeitet werden. Im Anschluss bekommen dann auch die Wände im Flur und im Gemeinderaum neue Farbe verpasst, erklärt der Anfang Dezember neu gewählte Vorsitzende im Gemeindekirchenrat, Andreas Schuchert, auf Nachfrage. Verlass ist bei den Renovierungsarbeiten auf die vielen ehrenamtlichen Helfer, die hier gemeinsam mit anpacken.

Aber auch am Gebäude selbst wird in nächster Zeit Hand angelegt. So müssen dringend einige Stützen im sichtbaren Fachwerk ausgetauscht werden. Hier hat sich im laufe der Jahre ein Specht eingenistet und einigen Schaden hinterlassen. Ebenso sollen im Dachstuhl mehrere Sparren ertüchtigt werden. Während einige durch Aufdoppelung verstärkt werden, müssen andere komplett ausgetauscht werden. Insgesamt plant Schuchert hier mit Kosten um die 16.000 Euro, die über den Baulastfond des Kirchenkreises, der Kirchgemeinde, Sparkassenstiftung und Lottomittel abgedeckt werden können.

Vor dem Haupteingang wird noch in diesem Jahr ein Geländer installiert. Allerdings soll dieses Dank versenkter Bodenhülsen nur als temporäre Variante im Bedarfsfall aufgestellt werden, so will es jedenfalls der Denkmalschutz.

Dass das Pfarrhaus in Mattstedt regelmäßig für Veranstaltungen und Treffen genutzt wird, liegt vor allem an der sehr aktiven Gemeinde im Ort. So finden nicht nur Johannisfest, Martinstag, Konzerte und vieles mehr hier statt. Das Haus bietet auch Platz für die Kinder- und Jugendarbeit, den Frauenkreis, den Chor und zahlreiche andere Arbeitsgruppen.

Am 27. Juni wird rund um das Pfarrhaus nicht nur das Johannisfest groß gefeiert, sondern auch auf 10 Jahre Ev.-Luth. Johannisgemeinde geblickt.